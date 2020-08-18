Показания счетчиков занижают, ставят незарегистрированные плиты и переделывают дома под гостиницы без уведомления ресурсоснабжающих организаций. Это лишь не полный перечень нарушений,

Показания счетчиков занижают, ставят незарегистрированные плиты и переделывают дома под гостиницы без уведомления ресурсоснабжающих организаций. Это лишь не полный перечень нарушений, которые газовщики выявили в ходе внепланового рейда по абонентам Суздаля. Контролеры «Газпром межрегионгаз Владимир» проверяли показания счетчиков, исправность приборов учета, выявляли нарушения правил использования газового оборудования и фиксировали несоответствие жилых объектов со сведениями в