В 2020 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» ведётся строительство, реконструкция и ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности.
В 2020 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» ведётся строительство, реконструкция и ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Так, уже почти наполовину построен Дом культуры в селе Порецкое Суздальского района. Произведён запланированный капитальный ремонт ДК в селе Давыдово и деревне Сергеиха Камешковского района, продолжаются работы в Домах культуры сёл Ковардицы и Пестенькино Муромского района, деревне Вяткино Судогодского района, посёлке им. Карла Маркса и селе Тащилово Гусь-Хрустального района, а также в Даниловском культурно-досуговом центре Меленковского района и Центре культуры и спорта посёлка Ставрово Собинского района.
«Дополнительно в реализацию нацпроекта в этом году удалось включить три дома культуры в Гусь-Хрустальном, Собинском и Камешковском районах, а также три муниципальные модельные библиотеки в Гусь-Хрустальном, Меленковском и Юрьев-Польском районах», – подчеркнула Алиса Бирюкова. На создание этих модельных библиотек предусмотрено 15 млн рублей. Кроме того, продолжается приобретение автотранспорта для муниципальных коллективов для внестационарного обслуживания населения области. В этот раз спецавтотранспорт закупается для Вязниковского района.
Как
сообщает
пресс
-
служба
администрации области, в
этом году во Владимирской области завершается реализация проекта «Цифровая культура». Виртуальные концертные залы будут созданы на базе Детской школы искусств им. М.А. Балакирева г. Гусь-Хрустальный и Дома культуры г. Покров. Продолжается и создание мультимедиа-гидов по музеям. Вслед за Муромским историко-художественным музеем свой выставочный проект с применением технологии дополненной реальности организовал Гороховецкий историко-архитектурный музей.
В рамках регионального проекта «Творческие люди» грантовую поддержку получили 8 проектов любительских творческих коллективов на сумму 4 млн рублей. В 2020 году финансово поддержаны 5 проектов некоммерческих объединений в сфере культуры с общим объёмом грантов 1,5 млн рублей. В этом году реализованы проекты по созданию документального фильма к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, интернет-платформы «Художники Владимирской земли», фотовыставки «Ромашки, опалённые войной…», а также проведены фестиваль авторской песни и семейного отдыха «Макушка лета» в Гороховце и Межрегиональный фестиваль уличных театров в Суздале.
«В региональный добровольческий штаб «Волонтёры культуры» на сегодняшний день вовлечены 257 человек. В этом году 263 специалиста учреждений культуры региона пройдут обучение на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Ежегодно мы просим Минкульт увеличить эту квоту и обязательно продолжим повышать квалификацию работников отрасли», – сообщила директор департамента.