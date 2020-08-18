В 2020 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» ведётся строительство, реконструкция и ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» ведётся строительство, реконструкция и ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Так, уже почти наполовину построен Дом культуры в селе Порецкое Суздальского района. Произведён запланированный капитальный ремонт ДК в селе Давыдово и деревне Сергеиха Камешковского района, продолжаются работы в Домах культуры сёл Ковардицы и Пестенькино Муромского района, деревне Вяткино Судогодского района, посёлке им. Карла Маркса и селе Тащилово Гусь-Хрустального района, а также в Даниловском культурно-досуговом центре Меленковского района и Центре культуры и спорта посёлка Ставрово Собинского района.«Дополнительно в реализацию нацпроекта в этом году удалось включить три дома культуры в Гусь-Хрустальном, Собинском и Камешковском районах, а также три муниципальные модельные библиотеки в Гусь-Хрустальном, Меленковском и Юрьев-Польском районах», – подчеркнула Алиса Бирюкова. На создание этих модельных библиотек предусмотрено 15 млн рублей. Кроме того, продолжается приобретение автотранспорта для муниципальных коллективов для внестационарного обслуживания населения области. В этот раз спецавтотранспорт закупается для Вязниковского района.Каксообщаетпрессслужбаадминистрации области, вэтом году во Владимирской области завершается реализация проекта «Цифровая культура». Виртуальные концертные залы будут созданы на базе Детской школы искусств им. М.А. Балакирева г. Гусь-Хрустальный и Дома культуры г. Покров. Продолжается и создание мультимедиа-гидов по музеям. Вслед за Муромским историко-художественным музеем свой выставочный проект с применением технологии дополненной реальности организовал Гороховецкий историко-архитектурный музей.В рамках регионального проекта «Творческие люди» грантовую поддержку получили 8 проектов любительских творческих коллективов на сумму 4 млн рублей. В 2020 году финансово поддержаны 5 проектов некоммерческих объединений в сфере культуры с общим объёмом грантов 1,5 млн рублей. В этом году реализованы проекты по созданию документального фильма к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, интернет-платформы «Художники Владимирской земли», фотовыставки «Ромашки, опалённые войной…», а также проведены фестиваль авторской песни и семейного отдыха «Макушка лета» в Гороховце и Межрегиональный фестиваль уличных театров в Суздале.«В региональный добровольческий штаб «Волонтёры культуры» на сегодняшний день вовлечены 257 человек. В этом году 263 специалиста учреждений культуры региона пройдут обучение на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Ежегодно мы просим Минкульт увеличить эту квоту и обязательно продолжим повышать квалификацию работников отрасли», – сообщила директор департамента.