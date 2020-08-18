Убил соседа-пенсионера, напал на его жену, обокрал квартиру. В таких преступлениях подозревают 24-летнего жителя Коврова. По версии следствия, 27 марта обвиняемый решил разобраться с соседями,

Убил соседа-пенсионера, напал на его жену, обокрал квартиру. В таких преступлениях подозревают 24-летнего жителя Коврова. По версии следствия, 27 марта обвиняемый решил разобраться с соседями, с которыми состоял в длительном конфликте. В утреннее время молодой человек, будучи уже в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру к пенсионерам. Дверь открыл 67-летний глава семейства. Пожилой мужчина получил