Оппозиционные лидеры опровергли слова действующего президента Белоруссии о пересчете голосов на выборах. По их словам, Александр Лукашенко никому не предлагал пересмотреть итоги голосования.

Оппозиционные лидеры опровергли слова действующего президента Белоруссии о пересчете голосов на выборах. По их словам, Александр Лукашенко никому не предлагал пересмотреть итоги голосования.Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, победу одержал действующий глава страны Александр Лукашенко. За него отдали голос более 80% граждан.Главный оппонент политика Светлана Тихановская получила 10% поддержки. Остальные участники президентской гонки – Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черчень – набрали по 1% голосов. Против всех выступили почти 5% жителей страны.После оглашения итогов выборов в стране поднялась волна протестов. Кандидаты на пост главы Белоруссии и простые граждане обвинили Лукашенко в фальсификации результатов. На ряде крупных предприятий начались забастовки.В ходе недавнего выступления перед протестующими рабочими президент сообщил, что выборы были честными и даже предложил пересчитать голоса избирателей. По словам Лукашенко, оппозиционеры отказались от его идеи, назвав ее неактуальной.16 Авг 2020 в 7:55 PDTЗаявление главы Белоруссии опровергли лидеры оппозиции. Канопацкая, Черечень и Дмитриев рассказали, что никто к ним не обращался с этим предложением. Наоборот, они сами подали жалобу о признании итогов голосования недействительными.