Клинический психолог Варвара Зародина предупредила россиян об опасности отсутствия отпуска. Это может привести не только к переутомлению, но и к серьезным психическим нарушениям. Плохое ..

Клинический психолог Варвара Зародина предупредила россиян об опасности отсутствия отпуска. Это может привести не только к переутомлению, но и к серьезным психическим нарушениям.Плохое настроение, усталость и раздражительность – самые легкие последствия. Работа без отдыха приводит к снижению эмоционального фона, депрессии, появлению тревожных расстройств, нарушению сна и даже ослаблению иммунной системы. Психолог посоветовала периодически подниматься в горы и плавать в море, чтобы организм насытился непривычными ему полезными элементами, а в мозге образовались новые нейронные связи, передает