Жители домов по улице Лакина, после расширения трассы М-7, столкнулись со множеством проблем. Из-за забитых ливневок, во время дождя постоянные потопы. На новых остановках не толпятся люди - нет регулярного транспортного сообщения. А установка шумозащитного ограждения вызывает только вопросы.

Жители домов по улице Лакина, после расширения трассы М-7, столкнулись со множеством проблем. Из-за забитых ливневок, во время дождя постоянные потопы. На новых остановках не толпятся люди - нет регулярного транспортного сообщения. А установка шумозащитного ограждения вызывает только вопросы.Людмила Алексеевна Мартынова показывает место где, на ее взгляд, должны были ставить шумозащитное ограждение. Из-за того, что сейчас его делают прямо возле дороги - оно не будет сплошным. И образовавшийся шумовой просвет федеральной трассы М-7 выходит прямиком на ее дом по улице Лакина. Людмила Алексеевна недоумевает - почему шумозащитное ограждение не сделали сплошным, как на противоположной стороне?Людмила Мартынова, жительница дома №151 по ул. Лакина:- Надо было идти по эту сторону, но по эту сторону им мешают деревья. П левую сторону - столбы. В общем, куда кривая выведет, они делают неправильно. Бульвар Иванова, там домов нет, но начали делать оттуда. Ливневки все время грязные, по ней хожу. В городе областном живу, как на помойке, хуже даже. Море воды, когда сильный дождик идет. Море воды, мы нигде не можем пройти.Но и это не вся проблема жителей этого района. Жители показывают новуюливневку. ЕЕ сделалинедавно, но она уже забилась песком и мусором. А к самойливневке не подобраться.Ольга Харитонова, жительница дома №147 по ул. Лакина:- В этом году ни разу не скашивали траву около наших домов. Это, конечно, вообще место очень опасное. Тут собираются пьяницы. И сидят, и пьют, и лежат, они не в состоянии лежат. Вы знаете, даже детей одних отпускать погулять с собакой страшно, хожу гулять сама. В том году, конечно, все скашивали. Что случилось с городской властью, я не знаю. Земля принадлежит городу, о порядка никакого.На запрос "Вестей"управлениеавтодороги ответило в письменном виде -благоустройство полосы отвода будет проводитьсяпо мере завершения основных работ.Шумозащитные экраны должны быть возведены отпересечения федеральной трассыс улицейБелякова до дома 205 по улице Лакина -от Дачной доПервого тупикового проезда с другой стороны дороги. Протяженность линииболее трех километров. Дорожники обещают заполнить до конца года.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".