Кто виноват, теперь разберется следствие. Во Владимирской области возбудили уголовное дело по факту падения ребенка с 9 этажа. Напомним, история произошла в Юрьевце. Пятилетний мальчик

Кто виноват, теперь разберется следствие. Во Владимирской области возбудили уголовное дело по факту падения ребенка с 9 этажа. Напомним, история произошла в Юрьевце. Пятилетний мальчик остался дома один, взрослые покинули квартиру, пока ребенок спал, и надеялись вернуться к его пробуждению. Малыш проснулся до прихода взрослых. Вышел на балкон, который не был остеклен и через проем упал с высоты 9 этажа на плиточное покрытие лестницы