Несмотря на небывалую протестную активность в Белоруссии, президент Александр Лукашенко всеми силами пытается удержать власть. Политолог Богдан Безпалько рассказал о судьбе главы государства после отставки.

Несмотря на небывалую протестную активность в Белоруссии, президент Александр Лукашенко всеми силами пытается удержать власть. Политолог Богдан Безпалько рассказал о судьбе главы государства после отставки.Оппозиция требует отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов, а его соперница Светлана Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером. Однако уступать протестующим глава государства не собирается.В Белоруссии возможен мирный вариант передачи власти, считает политолог Богдан Безпалько. Впрочем, даже в этом случае судьба Александра Лукашенко незавидна, полагает эксперт.Безпалько не исключил суда над политиком после его отставки. Президенту грозят обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая убийство.Возможно, Лукашенко не будет играть с огнем и уедет из страны, рассудил эксперт, но признал, что это маловероятно. Для белорусского лидера власть как наркотик, и за нее он будет бороться до последнего, отметил политолог в интервью порталу "Украина.ру".У оппозиции нет единого мнения по поводу будущего Лукашенко. Покинувший страну в канун президентских выборов Валерий Цепкало, которого Центризбирком не допустил до голосования, объявил о подготовке судебного процесса над президентом. В то же время соперники белорусского лидера готовы обсуждать гарантии его неприкосновенности в случае отставки.Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Центризбирком объявил о победе Лукашенко с результатом 80%. После этого на улицах и площадях в Минске и других городах начались акции протеста. Спустя неделю к митингующим присоединились рабочие крупнейших предприятий страны.На Западе назвали выборы несвободными и недемократическими. Оппозиция сформировала координационный совет для мирной смены власти. заявил, что новых выборов не допустит и от президентского кресла не откажется.