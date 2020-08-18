Выступление Александра Лукашенко перед протестующими рабочими обернулось провалом. Почему президенту Белоруссии не удалось привлечь народ на свою сторону, рассказал директор института Политическая сфера Андрей Казакевич.

Выступление Александра Лукашенко перед протестующими рабочими обернулось провалом. Почему президенту Белоруссии не удалось привлечь народ на свою сторону, рассказал директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.В минувший понедельник белорусский лидер побывал на Минском заводе колесных тягачей. Рабочие предприятия встретили Александра Лукашенко криками "Уходи!", чем сильно разозлили его. Президент пообещал жестоко расправиться с провокаторами.Выступление лидера на сцене оценил эксперт. По словам Андрея Казакевича, президент хотел продемонстрировать свою силу и показать, что он не боится критически настроенной аудитории. Лукашенко надеялся покорить сотрудников завода своими идеями и харизмой.Политилог заявил, что глава Белоруссии переоценивает способности и популярность в народе. Последние 20 лет Лукашенко встречался с людьми, которые всегда соглашаются с ним. "Он находится под влиянием искусственно созданного кокона", – сказал Казакевич.Одной из наиболее вероятных причин провала Александра Лукашенко стало отсутствие опыта. Президент тесно общался с людьми и использовал риторические приемы в конце 90-х годов. Сейчас же политик чаще всего сидит в кабинете и контактирует с чиновниками.Казакевич также назвал странным поведение помощников . Они должны были созвать на завод массовку, которая хорошо бы вела себя при встрече с лидером и задавала правильные вопросы. Но здесь почему-то такого не было сделано.