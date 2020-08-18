Ребенок остался в квартире без присмотра.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проверяют обстоятельства квартиры с высоты девятого этажа. По предварительным данным, 17 августа 2020 года ребенок остался в квартире без присмотра.Как поясняют лица, которые в это время должны были за ними присматривать, мальчик должен был спать. Однако, до прихода взрослых, он проснулся, вышел на не застекленный балкон и упал с высоты 9 этажа. Ребенок госпитализирован в областную детскую клиническую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время следователь СК России устанавливает все обстоятельства происшествия.Следственное управление СК России по Владимирской области напоминает об обязанности взрослых обеспечивать безопасность жизни и здоровья детей.