Минувшей ночью на севере Москвы произошел пожар в девятиэтажном доме, расположенном на проезде Кадомцева. Один человек погиб. Очаг возгорания находился на пятом этаже. Огонь охватил ..

Минувшей ночью на севере Москвы произошел пожар в девятиэтажном доме, расположенном на проезде Кадомцева. Один человек погиб.Очаг возгорания находился на пятом этаже. Огонь охватил площадь в 12 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия огнеборцы успели спасти одного человека с помощью выдвижной лестницы. С огнем удалось справиться, но причина пожара остается неизвестной, передает .