Самые красивые, активные и самобытные. Во Владимирской области продолжается конкурс-смотр на самую красивую деревню.

Самые красивые, активные и самобытные. Во Владимирской области продолжается конкурс-смотр на самую красивую деревню.В этом году зафиксирован очередной рекорд - сразу 99 населённых пунктов решили доказать, что именно они достойны этого почётного звания. Но чем больше участников, тем сложнее выбрать победителя, говорят члены жюри. Каждый старается удивить по-своему.Комиссия должна объехать их всех и собственными глазами увидеть, чем славится та или иная деревня. Поэтому и номинаций с каждым годом становится всё больше. Конкурс проводится уже в шестой раз. Напомним, в прошлом году гран-при достался селу Усолье Камешковского района.Айтуган Текегалиев, сопредседатель жюри конкурса,региональный координатор проекта "Российское село" партии Единая Россия:- Очень трудно выбрать между населёнными пунктами, потому что каждый - он как человек - разный. И критерии красоты - такое расплывчатое понятие, но тем не менее мы пытаемся это сделать, поэтому сначала появляется несколько претендентов на первые вторые третьи места, мы ещё делаем выезд уже в полном составе комиссии.