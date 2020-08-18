В последующем возможно заключение партнёрского соглашения о городах побратимах между Владимиром и Циндао.

В рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» продолжается расширение международных связей Владимирской области с зарубежными партнёрами.Центр поддержки экспорта провёл по видеоконференции связи встречу с представителем китайского города Циндао провинции Шаньдун, генеральным секретарём городского экспортно-импортного сообщества, господином Лоу Вэй Ли.«Нам удалось договориться о продвижении продукции владимирских товаропроизводителей на рынке Китайской Народной Республики, в частности в провинции Шаньдун, – подчеркнул первый заместитель Губернатора Александр Ремига. – Потенциальный рынок сбыта провинции составляет почти 100 миллионов человек. На начальном этапе принято решение продвигать владимирского производителя товаров народно-художественного промыслаЗАО «Мстёрский ювелир». В последующем возможно заключение партнёрского соглашения о городах побратимах между Владимиром и Циндао».Напомним, завод «Мстёрский ювелир» включен Минпромторгом России в список предприятий народных художественных промыслов федерального значения. Компания много лет выпускает изделия, которые хранят вековые традиции обработки серебра.В ходе общения с китайскими партнёрами достигнута договорённость о проведении отдельного совещания между администрацией Владимирской области и Фондом развития инвестиций провинции Шаньдун (КНР) по привлечению инвестиций на территорию 33-го региона.(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)