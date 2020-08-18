По информации прокуратуры, поводом для обращения в суд послужили результаты проверки.

Ковровский городской суд удовлетворил требования Ковровского городского прокурора о признании незаконным решения Совета народныхдепутатов Новосельского сельского поселения в части невыполнения законных требований прокурора по рассмотрению вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата.По информации прокуратуры, поводом для обращения в суд послужили результаты проверки. 8 сентября 2019 года на территории Новосельского сельского поселения состоялись выборы депутатов в Совет народных депутатов поселения седьмого созыва. С этого времени народные избранники обязаны в срок не позднее 9 января 2020 года представить в адрес губернатора Владимирской области сведения о доходах.Один из депутатов не исполнил эту обязанность.В этой связи городским прокурором в Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения внесено представление с требованием досрочного прекращения полномочий указанного депутата. Однако по результатам его рассмотрения принято решение не прекращать досрочно полномочия депутата К.Такие обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд с заявлением. Иск удовлетворен, на Совет возложена обязанность повторно рассмотреть представление прокурора и принять решение в соответствии с требованием антикоррупционного законодательства.