Президент России Владимир Путин во вторник поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили ситуацию с протестами в Белоруссии.

Президент России Владимир Путин во вторник поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили ситуацию с протестами в Белоруссии.Массовые беспорядки начались 9 августа после оглашения предварительных итогов выборов президента. Белорусы вышли на улицы, чтобы заявить о своем несогласии с результатами голосования. Десятки человек пострадали в результате столкновения с правоохранителями.Ситуация в Белоруссии всколыхнула мировое сообщество. Многие европейские страны отказались признавать действующего президента Александра Лукашенко победителем. Они назвали выборы несправедливыми и несвободными и пригрозили ввести санкции за применение насилия на митингах.В числе государств, обеспокоенных протестами, оказалась Германия. Канцлер Ангела Меркель связалась с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе разговора президент назвал любые попытки вмешательства недопустимыми. Это может привести лишь к эскалации кризиса в Белоруссии.Ранее стали известны подробности телефонной беседы Путина и Лукашенко. Как выяснилось, оба лидера придерживаются одного мнения о массовых беспорядках и забастовках. Они считают, что . К происходящему могут быть причастны другие государства.