Звезда скетч-шоу 6 кадров Эдуард Радзюкевич прокомментировал сплетни о баснословных гонорарах артистов Театра сатиры. Ранее сообщалось, что актеру сериала Сваты Федор Добронравову перед увольнением из труппы предлагали зарплату в миллион рублей.

Звезда скетч-шоу "6 кадров" Эдуард Радзюкевичпрокомментировал сплетни о баснословных гонорарах артистов Театра сатиры. Ранеесообщалось, что актеру сериала "Сваты" Федор Добронравову перед увольнением из труппы предлагализарплату в миллион рублей.По словам Радзюкевича, Театр сатиры – это государственное учреждение,в бюджетных структурах неприлично большие гонорары невозможны. "Существуетпланка, выше которой не получишь", – подчеркнула звезда скетч-шоу "6 кадров".Радзюкевич признался, что всегда советовал Добронравову беречьсебя. Федор слишком много работал, и в какой-то момент из-за нагрузок его начало подводить здоровье. Эдуард подчеркнул, что за 16 лет в труппе театра на Триумфальнойплощади его друг сыграл в 16 великолепных постановках, что достаточно много дляартиста."Мы все любим трудиться, и если чувствуем востребованность, мало ктоможет отказаться", – оправдал трудоголика Добронравова Радзюкевич.7 Июл 2020 в 11:27 PDTНапомним, в конце июня СМИ . Отмечалось, что руководство заведения просилоартиста отказаться от проектов на стороне: труппе было сложно подстраиваться под расписание звезды. Якобы взамен работодательпредложил Добронравову зарплату в размере миллиона рублей в месяц. Артист от новыхусловий отказался. В итоге в театре решили оплачивать знаменитости толькофактически отработанные дни. Новые условия не подошли Федору Добронравову, онуволился.Стоит отметить, что артист эти слухи не комментирует.Уход из Театра сатиры актер объясняет банальной усталостью.