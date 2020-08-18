Казавшийся монолитным режим Александра Лукашенко трещит по швам. Оппозиция выводит на улицы сотни тысяч человек и требует отставки главы государства. Коллективы предприятий, на поддержку которых надеялся президент, объявили о забастовке. Лояльными Батьке остаются только силовики, но и те после извинений главы МВД Юрия Караева находятся в растерянности. Наблюдатели уверены: режим Лукашенко доживает последние дни. Что ждет республику после его 26-летнего правления?

Казавшийся монолитным режим Александра Лукашенко трещит по швам. Оппозиция выводит на улицы сотни тысяч человек и требует отставки главы государства. Коллективы предприятий, на поддержку которых надеялся президент, объявили о забастовке. Лояльными Батьке остаются только силовики, но и те после извинений главы МВД Юрия Караева находятся в растерянности. Наблюдатели уверены: режим Лукашенко доживает последние дни. Что ждет республику после его 26-летнего правления?Минувшее воскресенье расставило точки над i. Организованный спустя неделю после выборов провластный митинг на площади Независимости собрал несколько тысяч человек. Перед ними выступил Александр Лукашенко. Ничего нового его сторонники не услышали: Батька продолжил запугивать сограждан внешними врагами, потерей независимости и даже уничтожением белорусской нации.В это время оппозиция организовала митинг в двух километрах от площади Независимости – у стелы "Минск – город-герой". По разным данным, там собрались более 100 тысяч человек. Некоторые наблюдатели говорят о 300 тысячах. После этого огромная колонна протестующих проследовала к Дому правительства. Всего в Белоруссии в воскресных в акциях протеста приняли участие более 700 тысяч человек, сообщают оппозиционные телеграм-каналы.Очевидно, что народной поддержки у Лукашенко больше нет. Республика вступает в полосу неопределенности. Оппозиция хочет свержения Лукашенко, но создается впечатление, что о дальнейших действиях его противники предпочитают не задумываться. Свергнем, а там посмотрим.Кремль внимательно наблюдает за происходящим в Белоруссии, но от открытой поддержки Батьки воздерживается. Очевидно, что вступать в игру на стороне крайне непопулярного Лукашенко и настраивать против себя большинство белорусов Москва не хочет.Отношения с Россией будут одним из ключевых вопросов новой белорусской власти. Оппозиция настаивает на инаугурации Светланы Тихановской, но засиживаться в президентском кресле она не намерена. Во время предвыборной кампании политик обещала, что через несколько месяцев проведет новые выборы со всеми кандидатами.Уже сейчас очевидно, что уход Лукашенко приведет к борьбе элитных кланов за куски "белорусского пирога". Одну из главных скрипок будет играть прозападное лобби, которое оформилось в мощную силу за время президентства "пророссийского" Батьки. Эксперты ставят во главу этого клана министра иностранных дел Владимира Макея.Сейчас Батька достает из рукава последний козырь и пытается пугать Россию уходом республики на Запад в случае своего поражения. Но никто не причинил столько ущерба отношениям двух стран, как сам Лукашенко. Под его крылом и пристальным надзором рос и креп белорусский национализм, власти проводили мягкую, но поступательную дерусификацию: с улиц Минска и других городов начали исчезать вывески на русском языке, повсеместно внедрялись вышиванки, красно-белые орнаменты и прочие "исконно белорусские элементы". В стране как грибы после дождя появлялись прозападные некоммерческие фонды. Общее с Россией прошлое очернялось, зато всячески пропагандировалась идея Белоруссии как наследницы Великого княжества Литовского.Одновременно с этим Лукашенко начал чистку своего окружения от сторонников сближения с Россией. В 2019 году был арестован замсекретаря Совета безопасности страны Андрей Втюрин. Его обвинили в получении крупной взятки от некой российской структуры "Г" – полное наименование власти республики не раскрывали. Несколько недель назад Втюрина приговорили к 12 годам колонии.Даже несмотря на чистку пророссийской партии, сторонники сближения с Москвой после ухода Лукашенко будут играть ключевую роль в определении будущего Белоруссии. Основу пророссийской партии может составить союз силовиков и ориентированного на Москву крупного бизнеса и производителей.Белорусская экономика сильно зависит от России. Восточный сосед является главным рынком сбыта для подавляющего большинства белорусских предприятий. Продукция машиностроения, в том числе Минского автозавода (МАЗ), сельского хозяйства и других отраслей поставляется в Россию и не востребована на Западе. Потеря российского рынка – катастрофа и мгновенный распад для белорусской экономики.Скорее всего, уход Лукашенко приведет к переформатированию хозяйственного комплекса республики и приватизации госсобственности. Этот мучительный этап Россия и другие постсоветские страны прошли в 90-е годы.При этом большая часть крупных белорусских производств – убыточные. Чтобы поддержать их на плаву, государство ежегодно вливает туда крупные суммы. Поддержка белорусской "зомби-экономики" осуществлялась за российский счет. Москва всю дорогу поставляла республике дешевые энергоносители, в том числе сырую нефть, не скупилась на крупные кредиты и прочие "пряники". По подсчетам МВФ, за годы независимости Россия вложила в братскую республику более 108 миллиардов долларов.Вероятнее всего, после приватизации частные собственники начнут реструктуризацию предприятий и попытаются сделать их прибыльными. К сожалению, без "оптимизации" персонала не обойдется: под сокращения попадут десятки тысяч человек.Путь в рынок был тяжелым и болезненным для большинства постсоветских стран, и Белоруссии еще предстоит его пройти. Но переориентировать направления сбыта новые собственники не смогут: Европе и Азии белорусские МАЗы и молоко не ждут, остается один путь – в Россию.И даже если идеологически крупный бизнес будет ориентирован на Запад, исходя из экономической целесообразности ему придется договариваться с Москвой и дорожить отношениями с восточным соседом. А лояльность Кремля, как показали последние годы, за красивые слова о братстве больше не купишь. К тому же не исключено, что львиную долю белорусской промышленности выкупят российские предприниматели, которые давно проявляют интерес к местным активам. А политика, как известно, – производное от экономики.Белорусские силовики, вероятно, также будут ориентированы на Россию. Москва и Минск на протяжении десятилетий тесно сотрудничают в военной сфере. А правоохранительные органы белорусская оппозиция по понятным причинам недолюбливает. В случае показательного разворота республики на Запад первыми жертвами нового курса станут силовики, которым придется ответить за поддержку Лукашенко.Вместе с тем протест против нынешнего президента чисто визуально не направлен против Москвы. Оппозиция не делает антироссийских заявлений, не размахивает флагами ЕС, НАТО и США и, в отличие от Александра Григорьевича, не запугивает сограждан "кремлевской агрессией". Лидеры оппозиции во время предвыборной кампании подчеркнуто дистанцировались от антимосковской риторики, а Светлана Тихановская признала Крым фактической частью России. "Лучший союзник Москвы" Лукашенко до сих пор считает полуостров украинским. С такими друзьями и врагов не надо.Поражение нынешнего белорусского лидера не станет для России катастрофой, как пытаются убедить общественность некоторые "батькины эксперты". Наоборот, вместо заигравшегося в многовекторность и паразитирующего на Союзном государстве Лукашенко в братской республике может появиться вменяемое политическое руководство, с которым Москва способна успешно договориться об интеграции. Без привычных для Лукашенко истерик.Порочная практика, когда Россия вкладывала в соседнюю республику миллиарды долларов и получала взамен ложь, оскорбления и саботаж от Александра Григорьевича, уходит в прошлое. За это можно только порадоваться.