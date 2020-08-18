Участок федеральной трассы М7, которая проходит через областной центр, обновляется.

Участок федеральной трассы М7, которая проходит через областной центр, обновляется.Но при этом создает трудности для жителей близлежащих домов. Временные это трудности или постоянные? Люди обращаются в различные инстанции , но пока безуспешно. С просьбой помочь они позвонили и в редакцию "Вестей".Людмила Мартынова, жительница дома 151 по улице Лакина:- Ливневки все время грязные, по ней хожу. В городе областном живу, как на помойке, хуже даже. Море воды, когда сильный дождик идет. Море воды, мы нигде не можем пройти.На что еще жалуются жители района? И какое сами предлагают решение , смотрите в итоговом выпуске Вестей в 21.05