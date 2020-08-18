«Ростелеком» назвал самые популярные за семь месяцев текущего года точки Wi-Fi во Владимирской области. Первое место по количеству сессий и трафику принадлежит точке в деревне Толстиково

«Ростелеком» назвал самые популярные за семь месяцев текущего года точки Wi-Fi во Владимирской области. Первое место по количеству сессий и трафику принадлежит точке в деревне Толстиково Меленковского района, «серебро» у поселка Костенец Селивановского района, «бронза» у села Брутово Суздальского района. В среднем здесь в совокупности осуществлялось более двух тысяч сессий в месяц продолжительностью до трех