Белая церковь - ее так и называют окрестные жители - со всех сторон окружена лесом. Вознесенский храм и погост - место укромное и сакральное. Сегодня здесь скит Гороховецкого Сретенского женского монастыря.

Белая церковь - ее так и называют окрестные жители - со всех сторон окружена лесом. Вознесенский храм и погост - место укромное и сакральное. Сегодня здесь скит Гороховецкого Сретенского женского монастыря.Игуменья Нина и тринадцать сестёр несут послушание здесь вахтовым методом: работают на огороде (выращивают традиционную капусту и прочие овощи, культивируют виноград, трудятся на пасеке, собирают дары леса. И конечно возносят свои молитвы в храме, который никогда не закрывал своих дверей для паствы.В «Историко-статистическом описании церквей и приходов Владимирской епархии» 1893-1898 читаем:«Погост Вознесенский находится в 15 верстах от уездного города и в 140 от губернского. В писцовых книгах 1628 года этот погост отмечен следующим образом: «погост на Язвецеве враге, в вершине его; на погосте церковь Вознесение Господне с приделом во имя Св. Николая Чудотворца дресвяная клецки - строение мирское; при церкви два священника, просвирница, три кельи нищих («питаются от церкви Божией); пашни церковной худые земли... лесом поросло 2 десятины, сена 60 копен...»- С тех пор по части сельскохозяйственных угодий мало что изменилось. Бывшие в обороте в колхозные времена земли сегодня заросли уже не молодым березняком.«В переписных книгах 1678 года показана та же церковь, но при ней уже 1 священник, один дьячок и три кельи нищих пустых».К концу 18 века церковь эта обветшала и в 1791 году построена была новая деревянная церковь. А к 1825 году тщанием помещицы Марии Степановны Бабкиной за шесть лет построен был каменный храм, стоящий на погосте по сию пору.Видимо в честь батюшки своего благотворительница добавила ещё один придел - в честь первомученника архидьякона Стефана.Белая церковь внутри несёт неповторимый дух многовекового непрерывного служения: удивительная стенная роспись, старинный алтарь, редкая деревянная сень над главным престолом.Этот островок духовной жизни среди леса победил на районном конкурсе на самую красивую деревню. С сейчас борется за то же звание, но уже на губернском уровне.А поиски самой красивой деревни 2020 года продолжаются.