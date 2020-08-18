Глава оппозиционного штаба Мария Колесникова резко высказалась о награждении силовиков. Политик назвала случившееся оскорблением всему белорусскому народу.

Глава оппозиционного штаба Мария Колесникова резко высказалась о награждении силовиков. Политик назвала случившееся оскорблением всему белорусскому народу.Днем 18 августа президент Александр Лукашенко подписал указ о награждении сотрудников правоохранительных органов. Около 300 силовиков получили медаль "за безупречную службу".Известие раскритиковала оппозиционер Мария Колесникова. Она назвала жест лидера большим шагом к полицейскому государству. По словам политика, милиционеры с одобрения Лукашенко калечат и убивают соотечественников.Соратница Светланы Тихановской призвала жителей страны продолжить протестовать. В противном случае ситуация в Белоруссии не изменится. "Силовики должны за это ответить", – цитирует Колесникову телеграм-канал Euroradio.Ранее президент . Александр Лукашенко заявил, что граждане первыми напали на милиционеров. Силовикам ничего не оставалось, как применить силу.Напомним, в Сети уже вторую неделю распространяются снимки пострадавших в результате столкновений со стражами порядка. Белорусы , на которых показывают синяки и переломы.