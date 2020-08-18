Злоумышленники, используя электронные ключи и отмычки, проникали в элитные жилые комплексы, расположенные в Центральном, Западном и Северо-Западном административных округах Москвы.

«Оперативниками Московского уголовного розыска во взаимодействии с сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, УВД по Северо-Западному округу столицы, инспекторами ГИБДД и представителями Росгвардии задержаны пятеро подозреваемых в совершении серии квартирных краж.По имеющейся информации, злоумышленники, используя электронные ключи и отмычки, проникали в элитные жилые комплексы, расположенные в Центральном, Западном и Северо-Западном административных округах Москвы. Определив визуально квартиры, где могут проживать наиболее обеспеченные граждане, они устанавливали так называемые «маячки», которые фиксировали появление хозяев. Если на протяжении нескольких дней двери не открывались, сообщники проникали в жилища и, похитив ценное имущество, скрывались на иномарке с поддельными государственными регистрационными номерными знаками.После совершения противоправных деяний, почти все соучастники покидали Московский регион. Дорогостоящие ювелирные украшения реализовывали, предположительно, за рубежом, в частности в Монако.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Московского уголовного розыска были установлены пятеро подозреваемых, среди которых один – сотрудник полиции. Фигуранты задержаны с поличным сразу после совершения двух краж из квартир элитного жилого комплекса в районе Филевский парк. При досмотре у них изъяты драгоценности, денежные средства в иностранной валюте а также приспособления для вскрытия замков и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительный ущерб превышает три миллиона рублей.Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к аналогичным противоправным деяниям, совершенным на территории Московского региона.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В связи с задержанием сотрудника полиции назначена служебная проверка. Если его вина подтвердится, он будет уволен по дискредитирующим основаниям и понесет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк