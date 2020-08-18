При личном досмотре у подозреваемого было изъято почтовое отправление, в котором находились таблетки, а также флаконы с жидкостью и веществом...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве, ГУНК МВД России, ГСУ ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Почты России в Восточном округе задержали уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий после получения посылки, отправленной из страны ближнего зарубежья, задержан 31-летний мужчина. При его личном досмотре было изъято почтовое отправление, в котором находились таблетки, а также флаконы с жидкостью и веществом. Согласно проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве исследованию в двух флаконах обнаружено сильнодействующее вещество – тестостерон энантат, общей массой 17 граммов.Остальные изъятые вещества, таблетки и флакон с жидкостью, направлены на экспертизу в рамках уголовного дела о контрабанде сильнодействующих веществ, возбужденного Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УНК ГУ МВД России по г. Москве