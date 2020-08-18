Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что министр энергетики страны Александр Новак сдал анализы на коронавирус. Результат оказался положительным. На заседании ..

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что министр энергетики страны Александр Новак сдал анализы на коронавирус. Результат оказался положительным.На заседании правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока в Благовещенске Мишустин сообщил, что Новак прилетел на совещание в город, но из-за состояния здоровья ему пришлось вернуться в Москву, поэтому он не смог принять участие в дискуссии. Глава кабмина пожелал министру выздоровления, сообщает