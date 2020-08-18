Американские ученые из Университета штата Огайо заявили, что таяние ледников в Гренландии приобрело необратимый характер. Виной тому глобальное потепление. В конце XX века на острове ..

Американские ученые из Университета штата Огайо заявили, что таяние ледников в Гренландии приобрело необратимый характер. Виной тому глобальное потепление.В конце XX века на острове ежегодно таяло порядка 450 миллиардов тонн льда. Однако эти потери восполнялись снегопадами. Теперь на острове каждый год исчезает по 500 миллиардов тонн, и осадки уже не смогут это компенсировать. Специалисты считают, что процессы в Гренландии станут одной из главных причин повышения уровня моря. Кроме того, ученые прогнозируют, что к концу XXI века из-за глобального потепления вымрут белые медведи, сообщает