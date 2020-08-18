В Горшеченской районной больнице в Курской области констатировали смерть пациентки с непроходимостью кишечника. Однако она очнулась в морге. Инцидент произошел в пятницу. У женщины ..

В Горшеченской районной больнице в Курской области констатировали смерть пациентки с непроходимостью кишечника. Однако она очнулась в морге.Инцидент произошел в пятницу. У женщины обнаружили раковую опухоль, которая дала метастазы. После операции пациентка перестала дышать. Поскольку в провинциальной больнице, как это часто бывает, не нашлось оборудования для проверки активности мозга, женщину признали мертвой. Утром пришедшего на работу сотрудника морга ждал сюрприз, передает