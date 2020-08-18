УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Павленкова Александра Алексеевича, 1953 года рождения...

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Павленкова Александра Алексеевича, 1953 года рождения, который 19 июня 2020 года выписался из медицинского учреждения в районе Текстильщики и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 65-70 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые, глаза темные.Был одет: куртка коричневого цвета, клетчатая рубашка сине-зеленого цвета, синие джинсы, черные ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 709-26- 02, 8 (495) 709-10-00 или «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО8 (495) 709-18-18