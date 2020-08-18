Мероприятия направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудниками ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г.Радужный в летний период проведен ряд профилактических и рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.Особое внимание уделялось соблюдению мер безопасности участниками дорожного движения в жилом секторе города, дворах и улицах, приближенных к игровым детским площадкам. Родителям и детям полицейские напоминали правила безопасного поведения на дорогах, в том числе во время активных видов спорта.Отделением ГИБДД совместно с управлением образования, отделом по молодежной политике и вопросам демографии МКУ комитета по культуре и спорту администрации ЗАТО г. Радужный и волонтерским движением проведена агитационная работа по безопасности дорожного движения среди жителей города.Юные волонтеры распространяли листовки, пропагандирующие правила безопасного поведения на дорогах, а также информирующие о наиболее частых причинах детского травматизма. В местах массового пребывания граждан размещены информационные плакаты.Управлением образования администрации ЗАТО г. Радужный в одной из социальных сетей создано сообщество «РадужныйбезДТП», основная задача которого обратить пристальное внимание граждан к проблеме безопасности дорожного движения и детского дорожно-транспортного травматизма.