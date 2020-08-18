В отношении водителя автомобиля, пытавшегося уклониться от административной ответственности, возбуждено уголовное дело.

Группой дознания ОМВД России по Меленковскому району возбуждено уголовное дело в отношении жителя Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на дачу взятки).12 августа текущего года сотрудником дорожно-патрульной службы на улице 1 Мая города Меленки был остановлен автомобиль под управлением 65-летнего жителя Московской области. Оказалось, что мужчина лишен права управления транспортными средствами.Зафиксировав правонарушение и разъяснив предусмотренную за него административную ответственность, полицейский предложил мужчине пройти в служебный автомобиль для проведения процессуальных действий. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, автолюбитель предпринял попытку дать взятку инспектору ДПС в размере 10 тысяч рублей, положив деньги на заднее сиденье патрульной автомашины.Полицейский сообщил о данном факте в дежурную часть, после чего действия взяткодателя были задокументированы сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Меленковскому району.Сотрудники полиции напоминают, что дача взятки независимо от суммы – это уголовно наказуемое деяние. Пытаясь таким образом избежать административного наказания, можно понести уголовную ответственность.