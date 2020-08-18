Среди них множество монет, иконки, остатки оружия.

Во время раскопок на территории дома Зворыкина в Муроме историки обнаружили более 500 археологических находок .Среди них множество монет, иконки, остатки оружия. Раскопки велись на площади более пятисот квадратных метров по периметру фундамента и в подвальном помещении дома. Так же в процессе работ были выявлены ранее неизвестные моменты, касающиеся строительства самого дома в начале 18 века. Напомним, раскопки ведутся с осени прошлого года, в рамках реконструкции особняка Зворыкиных, сообщается на сайте Муром24.РФ