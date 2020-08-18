Они требуют запретить запретить ответчику размещать улья с пчелами на своем земельном участке

В Муромском городском суде прошло первое заседание по делу о пчелах. Жители улицы Окская выступают против соседа - пасечника. Они требуют запретить запретить ответчику размещать улья с пчелами на своем земельном участке.В поисках пыльцы полосатые труженицы залетают на территории близлежащих огородов и тревожат людей, пугая детей и взрослых. Так, летний отдых под открытым небом и на своём же участке - стал проблемой для нескольких семей. По-соседски этот вопрос решить не удалось. Теперь судьбу пчел решит суд.