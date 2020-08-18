В минувшие выходные улицы Суздаля стали одной большой творческой сценой. На фестиваль уличных театров приехали артисты со всей России: цирковые коллективы, танцоры, кукольные спектакли, актеры.

В минувшие выходные улицы Суздаля стали одной большой творческой сценой. На фестиваль уличных театров приехали артисты со всей России: цирковые коллективы, танцоры, кукольные спектакли, актеры.Яркие представления, музыка, танцы, карнавал - все это о первом межрегиональном фестивале уличных театров в Суздале. На Кремлевской улице гостей встречают ходулисты и провожают их в творческое путешествие. На одной из площадок юные зрители смотрят сказку - "Соломенный бычок" от театра кукол "В гостях у Кузи" города Мытищи. По словам актеров, выступать на улицахсложно, но деревенская сказкагармонируетс атмосферойдревнего города.Маруся Кузнецова, актриса театра кукол "В гостях у Кузи" г. Мытищи:- Это проба пера и хорошая работа, потому что ты работаешь на земле, а земля - это тоже энергия. Прям здорово. Мне кажется, артисты театры должны быть мобильными: на улице, в помещении. Мы всегда к этому готовы, на то мы и артисты.И все же сложнее всего зрителям - хочется посмотреть всё!Представления - буквально на каждом шагу. Артисты из Санкт-Петербурга выступают в оригинальном жанре.Уличный театр "Легкие крылья"изТатарстана.В какой -то моментзрителейсамистановятся актерами. Те, кому не посчастливилось,с удовольствием подпевают .25 театров со всей страны съехалисьв Суздаль. Удивляли, поражали, пугали,заряжали и заряжались общим весельем.- Хорошо! Погоду видно, машины видны, людей видно и даже театр от сюда прекрасно видно. Они, кстати, классные!Уличное искусство - особое , говорят актеры. Между зрителями и сценой - никаких препятствий. Программа насыщенная, и не толькотеатральная.На мастер - классах можно было научиться делать карнавальные костюмы или дажеиграть на гуслях.По словам Анны, участницы творческой мастерской, научиться играть несложно, самое главное - глушить струны в определенном порядке.Анна Крашенинникова участница творческой мастерской "Гусли мира":- Я играю на этом музыкальном инструменте 10 лет, но это не значит, что это сложно. Научиться можно за полчаса, играть две песни слегкостью, потому что на гуслях не нужно качать пальцы, как на гитаре или искать, где лады, как на скрипке.Суздаль частостановится театральной площадкой ,но таких артистов принимает впервые . Все , кто приехал на праздник , надеются вернуться сюда через год.Алиса Бирюкова директор департамента культуры Владимирской области:- Так совпало, что это фестиваль первый после пандемический фестиваль уличных театров, поэтому он привлек большое внимание разных коллективов, из разных регионов. Мы сегодня встречаем много гостей из разных уголков нашей страны. И как раз обсуждаем, что, наверное, владимирской областивот такого формата не хватало и для нас это будет что-то новое и интересное, причем дарящая радость и жителям Суздаля и гостям города.Завершился фестиваль большим карнавальным шествием с участием всех артистов и гостей. Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести-Владимир".