В нём приняли участие более 20 звонарей со всей страны.

В Суздале завершился фестиваль колокольных звонов и духовной музыки "Лето Господне". В нём приняли участие более 20 звонарей со всей страны. Мужчины, девушки, и даже дети. Самому юному участнику было всего 7 лет. Начинается все обычно с простого увлечения, которое уже в дальнейшем перерастает в нечто более глубокое.Наталья Чичерова выпускница Суздальской школы звонарского мастерства-В 2017 году в Суздале открылась школа по колокольному искусству. Я несомненно записалась. И с первого урока, с первого занятия у меня даже открылся углубленный смысл жизни, новые цели, новые желания. На сегодняшний день самое родное и самое важное, что есть в моей жизни - это колокол.