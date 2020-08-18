В Токио с начала августа не менее 79 человек скончались из-за сильной жары. Температура воздуха в столице Японии поднялась выше 35 градусов тепла. Местные СМИ сообщают, что большинство ..

В Токио с начала августа не менее 79 человек скончались из-за сильной жары. Температура воздуха в столице Японии поднялась выше 35 градусов тепла.Местные СМИ сообщают, что большинство погибших – люди преклонного возраста. Многие из них умерли в собственных жилищах, не оборудованных кондиционером. Власти призывают граждан принимать меры для защиты от солнечных и тепловых ударов, передает