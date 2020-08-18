В Юрьевце пятилетний мальчик выпал с 9 этажа. Следком проводит проверку. По предварительным данным, ребенок 5 лет, житель соседней области, был в гостях у папы. В момент, когда случилось ЧП, он

В Юрьевце пятилетний мальчик выпал с 9 этажа. Следком проводит проверку. По предварительным данным, ребенок 5 лет, житель соседней области, был в гостях у папы. В момент, когда случилось ЧП, он находился дома один. В Следкоме сообщают, за малышом должна была приглядывать сожительница отца ребенка, малыш спал, женщина торопилась вернуться к его пробуждению. Но пятилетний