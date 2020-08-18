Служебный контракт с Виноградовым был расторгнут по соглашению сторон.
Алексей Виноградов покинул пост председателя комитета по молодежной политике администрации Владимирской области, соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.
Служебный контракт с Виноградовым был расторгнут по соглашению сторон. Он уволен с государственной гражданской службы.
Заместитель председателя комитета Светлана Жирова будет исполнять обязанности руководителя этого подразделения до нового назначения.