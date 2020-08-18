Он рекомендовал своим коллегам, которые контактировали с Годуниным, также последовать его примеру.

На своей страничке в социальных сетях губернатор Владимир Сипягин сообщил, что ему вновь придется уйти на самоизоляцию, поскольку он контактировал с врио заместителя губернатора Романом Годуниным, которого недавно временно отстранили от работы по медицинским показателям.Глава 33 региона добавил, что во время самоизоляции он будет работать в дистанционном режиме. Он рекомендовал своим коллегам, которые контактировали с Годуниным,, также последовать его примеру.