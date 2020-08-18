В городском управлении образования рассчитывают получить уточненные рекомендации санитарных врачей к 20-м числам августа.

25 августа руководители общеобразовательных школ и гимназий города Владимира соберутся в Патриаршем саду на большой августовский педсовет. Наряду с педагогическими задачами на 2020-2021 учебный год, учительскому сообществу предстоит обсудить эффективное исполнение «пандемических рекомендаций» Роспотребнадзора.В городском управлении образования рассчитывают получить уточненные рекомендации санитарных врачей к 20-м числам августа. А пока планируется, что новый учебный год в школах города начнется 1 сентября в очном формате. Директора школ вправе самостоятельно определить, каким образом организовать торжественные линейки. В одних школах линейки собираются провести в формате традиционного построения в школьном дворе, но на этот раз с участием исключительно первых и выпускных классов. В других запланировано проведение радио-линеек, когда ученики не собираются всей школой в одном месте, а сидят по своим классах.Предусмотрено, что в наступающем учебном году школьники будут заниматься по «кабинетной» системе, изучая все предметы в одной и той же классной комнате. Исключение составят дисциплины, требующие специального инвентаря - например, в химических лабораториях или спортивных залах.Разумеется, все школы оборудованы санитайзерами, при входе ученики будут ежедневно проходить бесконтактную термометрию, а если позволяют возможности школьных кабинетов, то детям придется сидеть на санитарной дистанции друг от друга. А вот ношение масок во время уроков пока обязательно только для педагогов. Школьники могут надевать маски по желанию либо по настоянию своих родителей.