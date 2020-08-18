К участию в конкурсе приглашались владимирцы от 14 до 35 лет.

Конкурс «Позитив в объективе» традиционно организует Владимирский муниципальный «Молодежный центр» при поддержке управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира. В этом году конкурс был посвящен 40-летнему юбилею проведения XXII летней Олимпиады в Москве в 1980 году.Конкурс проводился по номинациям «Спорт в кадре» (фото спортивного досуга), «Тот самый момент» (забавный эпизод из спортивной жизни), «Спортивная семья» (семейные фото спортивного и активного досуга). К участию в конкурсе приглашались владимирцы от 14 до 35 лет.1 место в номинации «Спорт в кадре» занял Александр Волков. В номинации «Спортивная семья» лучшим признан снимок Екатерины Антипиной. В номинации «Тот самый момент» победила Валерия Обрубова.Поощрительные призы в номинациях достались Марии Смирновой («Спорт в кадре»), Алевтине Климовой («Спортивная семья») и Наталье Павелко («Тот самый момент»).(Фото: пресс-служба администрации Владимира)