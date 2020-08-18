Во Владимирской области планомерно уменьшается число искусственных прерываний беременности.

Владимирская региональная общественная организация «Палата защиты прав пациентов» на средства Фонда Президентских грантов начала реализацию социально значимого проекта, направленного на профилактику абортов в молодежной среде.В рамках программы «Шаг в жизнь» общественники планируют охватить просветительскими интерактивными занятиями 2500 школьников и студентов среднеспециальных учебных заведений.Как сообщила учредитель ВРОО «Палата защиты прав пациентов» Галина Шипарева, особое внимание будет уделено продвижению семейных ценностей, здорового образа жизни, вопросам формирования ответственного родительства и планированию деторождения, чтобы рождение ребенка было радостным и желанным.К этой работе также подключатся представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и медицинские работники Областного перинатального центра. В ходе проведения дней открытых дверей перинатального центра будущие мамы посетят палаты второго этапа выхаживания недоношенных.Благодаря совместной работе Департамента здравоохранения Владимирской области и социально ориентированных некоммерческих организаций во Владимирской области планомерно уменьшается число искусственных прерываний беременности. Положительной динамики удалось достичь благодаря профилактике абортов, доабортному консультированию и психологической помощи беременным.