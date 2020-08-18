В совершении хищений из магазина подозревается ранее судимый местный житель.

В дежурную часть полиции города Владимира поступило сообщение от сотрудников одного из супермаркетов, расположенных на улице Верхняя Дуброва областного центра, о том, что неизвестный пытался похитить товар. Сотрудники службы безопасности задержали мужчину.Полицейские, прибывшие на место преступления, установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 35-летний ранее судимый, безработный житель города Владимира.Выяснилось, что мужчина неоднократно в данном магазине похищал кондитерские изделия. Пользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, он складывал шоколад в пакет и беспрепятственно выходил из супермаркета. Со слов подозреваемого, похищенный товар он продавал, а денежные средства тратил на личные нужды.Полицейскими установлена причастность фигуранта к трем преступлениям. Он подозревается в хищении около 150 единиц товара различных наименований на общую сумму более 10 тысяч рублей. Часть похищенного имущества изъята.Отделом дознания ОП №1 УМВД России по городу Владимиру в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ.