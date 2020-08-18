За жизнь малыша борются врачи.

Во Владимире из окна девятого этажа выпал ребенок. Инцидент произошел в новостройках микрорайона Юрьевец города Владимира. Малыш выжил, но получил серьезные травмы. Его доставили в Областную клиническую больницу. «Вестиследятза развитием событий.Напомним, только с 2020 года во Владимирской области выпали из окон уже 7 детей. 4 июля во Фрунзенском районе города Владимире травмы в результате падения из окна первого этажа. А днем ранее, 3 июля, в результате падения с 5-го этажа были госпитализирован 6-летний мальчик. Во всех случаях дети выпадали из окон, облокотившись на москитные сетки, которые не выдерживают даже небольшой вес ребенка, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Полицейские напоминают, что надо позаботься об установке на окнах специальных средств защиты, фиксаторов, замков, которые уберегут ребенка от падения. Не показывать детям как открыть окно. И не пользоваться москитными сетками, которые дети принимают за надежную опору.