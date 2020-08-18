В некоторых школах могут провести линейки по радио.

Новый учебный год в школах Владимира планируется начать 1 сентября в очном формате, сообщает пресс-служба городской администрации.В ближайшее время ожидаются уточненные рекомендации санитарных врачей о проведении уроков. Планируется, что школьники будут изучать предметы, не переходя из одной классной комнаты в другую. Исключением станут занятия, на которых используется специальный инвентарь. Например, в спортивных залах или химических лабораториях.Школьникам ежедневно будут измерять температуру. Если позволяет площадь кабинета, то детям придется сидеть на социальной дистанции друг от друга. Требование носить маску пока касается только учителей.Формат проведения линеек определяет каждый директор школы самостоятельно. В одних школах пройдут традиционные линейки, но с участием только первых и выпускных классов, в других запланированы радиолинейки, когда ученики не собираются вместе, а сидят в своих классах.