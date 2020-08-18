Проект реализуется при поддержке Министерства культуры.

В эту пятницу во Владимире в Патриаршем саду стартует "Музыкальная экспедиция". Уже в седьмой раз.Проект реализуется при поддержке Министерства культуры. В этом году экспедиция побывает в Дюкинском карьерев Судогодском района, пройдут концерты в Юрьеве-Польском и Гороховце, а заключительной точкой станет поселок Вольгинский Петушинского района. Бессменный художественный руководитель проекта - всемирно известный виолончелист Борис Андрианов.