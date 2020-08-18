Соответствующие изменения внесены в постановление администрации Владимирской области.

В регионе иностранцев начнут тестировать на коронавирус. Это касается иностранных граждан, которые планируют оформлять документы, необходимые для получения патента или разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства. Лабораторное исследование на COVID-19 проводится с применением методов амплификации нуклеиновых кислот. Соответствующие изменения внесены в постановление администрации Владимирской области от 31.12.2014 года № 1398 «О мерах по реализации Федерального закона от 24.11.2014 № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».Кроме того, при прохождении медицинского освидетельствования иностранные граждане в обязательном порядке сдают анализы на заболевания, представляющие опасность для окружающих. В их числе – наркомания, туберкулёз, лепра, сифилис, ВИЧ, бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).