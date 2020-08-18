Сейчас продолжается подготовка образовательных организаций к началу учебного года.

Первый школьный урок нового учебного года во Владимирской области будет посвящен семьдесят пятой годовщине Победы, сообщили в региональном департаменте образования.Сейчас продолжается подготовка образовательных организаций к началу учебного года. Особое внимание - контролю за соблюдением санитарных норм . В соответствии с требованиями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации образовательные организации должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами и обеззараживателями воздуха, в них должна проводиться термометрия всех входящих людей и дезинфекция помещений. В настоящий момент принято уже восемьдесят процентов учреждений.