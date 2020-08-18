Аппараты ИВЛ необходимы для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

76 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) поступило во Владимирскую область от Минпромторга, сообщает пресс-служба администрации региона.Это оборудование используется для поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью. В том числе аппараты ИВЛ необходимы для лечения больных с коронавирусной инфекцией.Во Владимире 17 аппаратов получит больница №6, восемь — городская больница №2, еще три — областная клиническая больница. Кроме того, 29 аппаратов получит Ковровская больница №1, 12 — Петушинская районная больница, 10 — Гусь-Хрустальная городская больница, три — Муромская городская больница №3, по одному аппарату — областной центр спецмедпомощи, Муромская больница №1 и Гороховецкая ЦРБ.