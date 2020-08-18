В ТАСС 25 августа в 13.00 пройдет пресс-конференция, посвященная старту просветительского курса для волонтеров, работников культуры, представителей власти и региональных координаторов общественного движения.

В ТАСС 25 августа в 13.00 пройдет пресс-конференция, посвященная старту двух уникальных проектов программы«Волонтеры Культуры».Программа «Волонтеры культуры» создана в поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации. Особую актуальность она приобретает благодаря вниманию к таким «болевым точкам», как сбережение исторического облика малых городов.На пресс-конференции спикеры представят просветительский курс «Школа волонтеров наследия» и Международный волонтёрский лагерь, программа которого состоит из уникальных образовательных модулей для волонтеров, сотрудников учреждений культуры, представителей органов власти, организаторов волонтерской деятельности и региональных координаторов общественного движения.В программе — выступления заместителя Министра культуры Российской Федерации Ольги Сергеевны Яриловой, председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артема Геннадьевича Демидова, председателя Совета Ассоциации волонтерских центров Артема Павловича Метелева, руководителя международного отдела французской ассоциации REMPART Фабриса Дюфо.Организаторы мероприятия расскажут о текущей работе, предстоящих мероприятиях и ответят на вопросы журналистов.