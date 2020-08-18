18.08.2020

2020-08-18 12:35:16

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (30(9727) от 18 августа 2020 года).

К НОВОМУ МЕСТУ СЛУЖБЫ

Указом Президента Российской Федерации № 488 от 3 августа 2020 года заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Николай Андреевич ФЕДОРУК назначен на должность заместителя начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу — руководителем Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России. Читайте на странице 2.



ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ

На Петровке, 38 в режиме видеоконференции под председательством заместителя начальника столичного полицейского главка — начальника полиции генерал-майора полиции Игоря Зиновьева состоялось представление заместителя начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве по охране общественного порядка. Читайте на странице 2.



БЛАГОДАРЮ ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ

Во время несения службы на севере Москвы к старшему лейтенанту полиции Александру ПОПОВУ, находившемуся на маршруте патрулирования на Дмитровском шоссе, обратилась за помощью местная жительница. Молодая горожанка сказала, что в результате подтопления дороги не может попасть домой к четырёхмесячной дочке. Продолжение на странице 2.



УРОКИ ПАНДЕМИИ: ЧТО ПОМОГАЕТ НАМ НЕ ЗАБОЛЕТЬ

Своими рекомендациями с корреспондентами поделился главный государственный санитарный врач, заместитель начальника ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» — начальник ЦГСЭН капитан внутренней службы Владимир ПОЛХОВСКИЙ. Читайте на странице 3.



ИЗ ЦАРСТВА ПОДАРКОВ

В руках Валентины ПОДШИБЯКИНОЙ — «Московский городовой». Это один из самых популярных и желанных сувениров. Нередко именно такой памятный подарок, полученный от начальника главка московской полиции, увозят на родину главы различных иностранных делегаций, посетивших Петровку, 38. Читайте на странице 3.



ПОДВЕСТИ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА

Второй год подряд в конкурсе столичных подразделений по вопросам миграции лучшим назвали ОВМ ОМВД России по Бескудниковскому району. Продолжение на странице 4.



ПОРЯДОК НА «ЗЕМЛЕ»

Корреспонденты «Петровки, 38» заступили на дежурство с участковыми Рязанского района столицы. К УПП мы подходим к началу смены полицейских. Вместе с ними начинаем обход прилегающей территории. Подробности читайте на странице 4.



ПЕДАГОГИКА НА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЛАД

Добросовестно и эффективно выполняя свою очень важную для общества социальную миссию, личный состав ПДН вносит определённый вклад в воспитание подрастающего поколения. Читайте на странице 5.



МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ...

Есть в УВД по Северо-Восточному административному округу семейная пара, история любви которой зарождалась годами. Подробности читайте на странице 6.



МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА В КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА

В Пресненском районном суде обвинительным приговором завершилось слушание резонансного уголовного дела, за которым с огромным интересом наблюдала вся музыкальная общественность страны. Читайте на странице 6.



ИДИТЕ В «МОИ ДОКУМЕНТЫ»

Не все о том знают, но модное сегодня словечко «хайп» в переводе с английского означает не только шумиху, но ещё и «назойливую, навязчивую рекламу», «возбуждение» и «надувательство». То бишь, говоря по-русски, «разводилово», касающееся многих людей. Читайте на странице 7.



«ПРОХОД ПО ДОРОГЕ БЫЛ РАЗМИНИРОВАН...»

Участник Великой Отечественной войны Михаил Яковлевич Куликов, отмеченный орденом Славы III степени и другими боевыми наградами, правоохранительным трудом занимался на севере Москвы. Доблестный фронтовик, он был старшим участковым инспектором 12-го отделения милиции Москвы. Читайте на странице 8.



ДЕЛО О РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ НА ИНКАССАТОРОВ

Фирменный магазин «Обувь» на Зарайской улице был последней торговой точкой на маршруте бригады инкассаторов. Они уже объехали несколько магазинов поменьше и собрали их дневную выручку. Оставался последний. Продолжение на странице 9.



«...НО НАШИ — КРУЧЕ»

«В нашем весёлом королевстве куча разных полиций!» — пожалуй, этой фразой бывшего нашего соотечественника, переехавшего на постоянное жительство в солнечную Испанию, будет удобнее всего начать рассказ о правоохранителях этой пиренейской страны. Читайте на странице 11.



ИНОГДА ЛУЧШЕ НЕ ОТВЕЧАТЬ

Телефония — не только средство общения. В наше время, если не блокируешь ряд номеров, по телефону чаще приходится выслушивать навязчивую рекламу товаров и услуг, а то и подвергаться риску совершения в отношении вас мошеннических действий. Об этом газета "Петровка, 38" писала не раз. Продолжение на странице 11.



ЗАГОВОР ПРОТИВ ГИТЛЕРА

(Окончание. Начало в № 29) Самолет Штауффенберга приземлился на дальнем военном аэродроме в 15.30, но тут оказалось, что шофёр за ним не прибыл. Когда Хафтен позвонил на Бендлерштрассе, Ольбрихт его спросил, погиб ли Гитлер? Получив утвердительный ответ, он отправился к генералу Фромму за разрешением ввести план «Валькирия» в действие. Читайте на страницах 12-13.



ЧИНОВНИК И ПОЭТ

Чтобы несколько разбавить суховатый язык документальных очерков о начальниках московских правоохранителей, к разговору о Фрице Яновиче Цируле привлечём воспоминания современников о Есенине. Спрашивается, при чем тут Есенин? Не спешите… Читайте на странице 14.



УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

Член Общественного совета при УВД по ЮВАО Николай МИЛОВАНОВ вместе с сотрудниками ГИБДД провёл занятие с детьми по изучению ПДД. Продолжение на странице 14.



ПОДПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ И МУЗА

В журнале «Милиция», издаваемом Министерством внутренних дел, впервые в 1991 году была опубликована повесть этой писательницы, которая сделала из неё настоящую икону современного детектива. За 27 лет литературной деятельности произведения Александры Марининой (подлинное имя — Марина Алексеева) переведены более чем на 30 языков в 40 странах мира. Продолжение на странице 15.



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