Возмущена установкой шлагбаума во дворе. Молодая мама Яна Громова водит своего ребёнка в 20-й детский сад через двор этого дома на Усти-на-Лабе. Вход в садик здесь же. Ребёнка девушка возит на

Возмущена установкой шлагбаума во дворе. Молодая мама Яна Громова водит своего ребёнка в 20-й детский сад через двор этого дома на Усти-на-Лабе. Вход в садик здесь же. Ребёнка девушка возит на коляске. ул. Усти-на-Лабе Недавно местные жители поставили на въезде во двор шлагбаум. Проход для пешеходов организовали по сути по обочине. К ширине этого прохода